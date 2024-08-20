人民幣近期出現猛爆式升值 與這個原因有關

人民幣近期猛爆式拉升，在19日離岸人民幣一度漲超300個基點後，人民幣20日早盤再直線拉升超100個基點。人民幣兌美元中間價20日報7.1325元，上調90個基點。專家分析認為，這與市場預期美國聯準會即將降息、美元指數下探有關。但如果中美經貿關係再度摩擦，人民幣依然有貶值壓力。

在岸、離岸人民幣20日早盤雙雙上漲，截至20日9時03分左右，離岸人民幣對美元漲幅0.14%，報7.1239。另外，在岸人民幣對美元匯率升值至7.1405，漲幅0.35%。

而人民幣匯率行情主要受益於美元指數下探，美元指數19日從102.43下行20個基點至102.23。20日再下探至101.9。

21世紀經濟報導，彭博行業研究亞洲首席外匯及利率策略師趙志軒分析稱，人民幣大漲背後最重要的原因當然是美元下跌、日元暴漲，畢竟美日是中國主要貿易夥伴。他預計，人民幣對美元匯率會在7至7.1元左右。如果美元再跌，這個合理水平也會往下移。

作為利率政策重要觀察指標，美國7月消費者物價指數年增率錄得2.9%，符合預期。因此市場多認為美國聯準會9月降息機率很大；與此同時，受到全球投資者對衰退交易預期加碼，金價再度上揚。

在前述因素下，對於人民幣利多的外部因素正在累積。多數市場分析人士認為全球衰退交易邏輯博弈仍將繼續。一方面，避險需求有望刺激投資者增持人民幣。

財新網報導，中國銀行研究院研究員吳丹分析，在全球股市遭遇「黑色星期一」後，國際資本的避險需求持續旺盛，繼續加大對人民幣金融資產的配置，跨境資金持續流入支持人民幣匯率穩中有升。

另一方面，人民幣長債收益率當前仍在低位震盪，但美元利率債收益率下行幅度更大，促使中美利差進一步收窄。

不過，人民幣要能持續上漲的內生動力仍然不足。南華期貨研究報告指出，人民幣匯率的國內基本面仍然偏弱，經濟向上的彈性仍需耐心等待。預計大陸央行將逐步發揮市場在匯率行程中的決定性作用，但適時引導匯率走勢仍將是主旋律。

平安證券首席經濟學家鐘正生指出，當前人民幣匯率指數和美元指數的差值水平，還隱含了相對平穩的中美經貿關係預期，若未來中美經貿領域摩擦再度升溫，須留意人民幣仍有貶值壓力。