李嘉誠上海地產項目股權再度流標 反映房市依舊低迷

京東資產交易平台顯示，上海長潤、上海江和持有的上海長潤江和40%股權，儘管起拍價下調人民幣5億多元，仍因無人出價二次流標。該股權與香港首富李嘉誠在上海建造「巨無霸」項目高尚領域有關。分析認為，這種是受房市整體環境影響，不少投資機構出手謹慎。

長潤江和40%股權對應的是上海市普陀區高尚領域項目部分資產，而高尚領域是李嘉誠旗下長實集團在上海打造的首個大型綜合項目。據了解，高尚領域地塊由長實集團主導開發，從拿地迄今已有18年時間，除了因開發緩慢曾遭外界質疑外，該項目此前也陷入「甩賣風波」。

公開訊息顯示，高尚領域由李嘉誠旗下長實集團持股60%，上海長潤、上海江和皆為和潤集團旗下子公司，而本次股權拍賣並非長實集團原因，而與和潤集團債務危機密不可分。

在7月9日的第一次拍賣中，上述股權起拍價達到人民幣53.49億元，而在16日，長潤江和40%股權起拍價為48.14億元，也代表起拍價下調5.35億元，儘管如此，長潤江和40%股權仍然陷入「無人出價」的窘境。

對於流拍原因，中國基金報報導，同策研究院研究總監宋紅衛分析，目前中國房地產已經進入到存量市場階段，受外部經濟大環境的影響，資產價格正處於調整期，大部分資產價格縮水明顯，且還未出現築底跡象，在此情形下，「很多機構不敢盲目收購資產」。

值得注意的是，長潤江和40%股權的優先購買權人為上海翔雅投資諮詢有限公司，企查查顯示，該公司與長潤江和擁有相同的註冊電話，法定代表人皆為鐘慎強，而其擔任長實集團董事。

也因此，外界認為李嘉誠很有可能最後會出手拿下長潤江和40%的股權，不過宋紅衛認為，「目前來看收購的意向不高，除非價格非常優惠，不然出手概率不大。」