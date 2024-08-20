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中美金融工作組會議落幕 陸媒稱在上海舉行有深意

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸央視旗下媒體玉淵潭天指出，中美金融工作組第五次會議在上海召開有深意。圖為美國領事館車輛經過上海市區，背景是上海陸家嘴金融區。（美聯社）
大陸央視旗下媒體玉淵潭天指出，中美金融工作組第五次會議在上海召開有深意。圖為美國領事館車輛經過上海市區，背景是上海陸家嘴金融區。（美聯社）

中美金融工作組日前舉行第五次會議，大陸央視旗下媒體《玉淵潭天》透露會議細節，並指出本次會議兩點不同的安排：一是會議地點在上海舉行，二是會議範圍有所擴大，工作組邀請中美雙方金融機構參與了圓桌會議並聽取建議。

《玉淵潭天》指出，相較於以往工作組會議地點在北京與華盛頓，這次選擇上海有其用心。一方面上海是中國金融中心，選址釋出中國願以開放坦承態度與美方積極溝通；二方面，上海有539家外資金融機構，會議也方便雙方金融機構往來；三方面則是為了協助美方認識到三中全會決定中提及「加快建設上海國際金融中心」的現實。

《玉淵潭天》引述專業人士說法稱，二十屆三中全會召開後，中方關於宏觀政策、金融業開放等方面有一些新的要求和新的表述，中方也借工作組這次會議的機會，向美方傳遞最新消息。

根據中方對於會議通稿，內容指出中美雙方就「中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管 進行了溝通。」《玉淵潭天》進一步指出，雖然是老話題，但是有新背景。中方關切美方議題：一是貨幣政策美聯準會內部降息徘徊不定，但長期維持高利率又導致美國金融系統性風險的累積；二是中方關切美國債務可持續問題。

人行19日公告指出，中美金融工作組於8月15日至16日在上海舉行第五次會議，中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。會議期間，人行與美財政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署換文，互換了金融穩定聯絡人名單，目的在遭遇金融壓力事件時，雙方金融部門能保持及時、暢通的溝通。

上海

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