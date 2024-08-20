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李強一口氣核准5核電項目共11部機組 總投資逾9000億

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸正在加快發展核能發電，圖為今年7月28日，福建寧德核電站5號機組核島澆築第一罐混凝土，象徵寧德核電項目二期工程全面展開。（中新社）
中國大陸正在加快發展核能發電，圖為今年7月28日，福建寧德核電站5號機組核島澆築第一罐混凝土，象徵寧德核電項目二期工程全面展開。（中新社）

中國大陸正加快發展核能發電。大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，一口氣核准江蘇徐圩一期工程等五個核電項目。上海第一財經指出，此次核准的五個核電項目，共涉及11部核電機組，數量創歷史新高。這11部核電機組總投資預計將超過人民幣2,000億元（約合新台幣9,000億元）。

據央視新聞報導，19日召開的國務院常務會議強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水平和風險防範能力，加強全鏈條、全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。

《中國能源報》表示，此次核准的5個核電項目，包括中核江蘇徐圩一期工程，中廣核廣東陸豐一期工程、山東招遠一期工程、浙江三澳二期工程，國家電投廣西白龍一期工程，合計11部機組。

第一財經表示，此次核准的中核集團江蘇徐圩核能供熱發電廠項目是全球首個將高溫氣冷堆與壓水堆藕合，創新採用「核反應堆—汽輪發電機組—供熱系統」協同運行模式，以工業供熱為主、兼顧電力供應的核動力廠，建成後將為連雲港萬億級石化產業基地大規模供應高品質低碳工業蒸汽，對加快中國能源、化工等行業綠色低碳轉型具有引領示範作用。

第一財經稱，種種跡象表明，中國的核電建設正在加速。近日，中共中央、國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出：「加快西北風電光伏、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設……到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。」

2019年至2023年，中國每年核准的核電機組數量分別為6部、4部、5部、10部、10部，使得中國已核准及興建中的核電規模均持續領先全球。

多位核電業內人士向第一財經表示，未來幾年將是核電在中國發展的「黃金時期」，其清潔、穩定的能源特性將在推動中國經濟社會全面綠色轉型中發揮不可替代的作用。

報導稱，每部百萬千瓦級核電機組的總投資超過人民幣200億元，但發電能力同樣驚人，每年可滿足百萬人口的生產生活用電需求，同時實現顯著的節能減排效果。

在節能減排方面，百萬千瓦級核電機組相比同規模火電，每年可減少300萬噸標準煤的消耗，節約大量燃料運輸成本，並減少600萬噸二氧化碳、2.6萬噸二氧化硫和氮氧化物的排放，環保效益顯著。

國務院 核電 綠色

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