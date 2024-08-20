美中穩定金融 互換聯絡人名單

美中金融工作組第五次會議上周在上海舉行，中國人民銀行（大陸央行）昨天發布會議內容，雙方就美中經濟金融形勢和貨幣政策等議題進行溝通，人行與美國財政部就美中金融穩定合作簽署換文，互換金融穩定聯絡人名單。雙方同意繼續保持溝通。

人行昨天發布，美中金融工作組第五次會議十五至十六日在上海舉行，由人行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。大陸國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美國聯準會、美國證券交易委員會等部門參會。

雙方就中共廿屆三中全會關於進一步全面深化改革總體部署、美中經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資及其他雙方關心的金融政策議題進行了「專業、務實、坦誠和建設性的」溝通。

會議並聽取了技術專家組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構營運韌性、氣候風險壓力測試及跨境交付金融服務監管等。

雙方還舉行了美中金融工作組框架下，首次金融機構圓桌會，與會美中金融機構聚焦可持續金融，分享各自經驗。

會議期間，人行與美財政部就在美中金融工作組框架下，加強美中金融穩定合作簽署換文，互換金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時，雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡管道。人行還就「有關問題」向美財政部提出關切。雙方同意繼續保持溝通。