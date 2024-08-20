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大陸基金清算數 少了近四成

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

財聯社報導，根據創金合信行業輪動量化發布的清算報告，大陸全市場今年共有153檔基金進行清算，相較去年同期260檔，降幅近四成。

儘管A股震盪下跌，加上基金公司要承擔迷你基固定費用支出，導致基金出清預期較高，但實際清算速度並不快。分析認為市場不確定性成為清算速度絆腳石。

具體來看，權益基金清算依然占據主流，股票型與混合型合計清算122檔，占比近八成。債券型基金清算19檔，組合型基金（FOF基金）清算11檔，還有一檔合格境內投資者（QDII）基金完成清算。

同時，外界熱議清算速度不如預期是否代表市場底部近了？有觀點認為，基金清算數量減少或許傳達某種樂觀信號，表明基金公司及其管理者正逐步適應新的市場情況，而不是急於撤離。

標點財經報導，經濟學家宋清輝分析一般基金清算原因有二：一是因基金規模較小，收取的費用已無法覆蓋基金運營成本；二是由於基金面臨份額贖回、淨值持續下跌兩重壓力，從而導致基金規模萎縮或持有人數不達標。此外，基金經理人離職資產管理公司合併等，也是導致基金清算的主要原因。

壓力 資產 離職

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