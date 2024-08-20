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華為新標配 喊智駕時代來了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東透露，鴻蒙智行旗下車款將實現全系標配華為智駕。圖為問界新M7。 （新華社）
華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東透露，鴻蒙智行旗下車款將實現全系標配華為智駕。圖為問界新M7。 （新華社）

全民智駕時代來了，華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（19）日透露，鴻蒙智行旗下車款將實現全系標配華為智駕，不僅能緩解長途駕駛的精神疲勞，讓複雜路況行車更安全，而且，城區奇葩車位停車入位將更簡單。

余承東昨日於微博寫道，「全民智駕時代來了！鴻蒙智行旗下車款將實現全系標配華為智駕」，智界S7 Pro車主們已陸續把車開回家，開始享受華為ADS基礎版帶來的視覺智駕體驗，即將發布的問界新M7 Pro也將搭載華為ADS基礎版。

余承東強調，在日常出行時，上述車款視覺智駕不僅能緩解長途駕駛的精神疲勞，讓複雜路況行車更安全，而且，城區奇葩車位停車入位更簡單。他並透露，8月26日將發表的問界新M7 Pro會有更多亮點。

IT之家報導，余承東所稱的「全民智駕時代」，這項技術自信來自於華為ADS基礎版。華為ADS基礎版採用視覺智駕方案，此前官方分享的海報中，曾強調擁有「超越行業水準的視覺智駕能力」。

華為官方資料顯示，華為ADS基礎版擁有業界之上的高速城市快速道路智慧駕駛能力、泊車能力和主動安全能力。同時，此款車會配備華為智駕ADS基礎版，能夠不依賴高精地圖與光達，實現大陸全國高速與城市快速路的智慧駕駛輔助。

據悉，截至8月初，華為ADS已累積4.6億公里的智駕總里程，MPI平均接管里程超過320公里，城市高架進出口成功率高達99.2%。同時，具備5E FLOPS學習訓練算力，每天學習里程超過3,500萬公里，模型更新速度僅需五天。

鴻蒙智行官方數據顯示，問界新M7系列自去年9月上市以來累計訂單量已破23萬台，其中問界新M7 Ultra僅上市50天便達到超3萬輛的交付成績。

另外，定位於中大型SUV的新M7 Pro將搭載華為ADS基礎版，支援NCA智駕領航輔助（涵蓋大陸全國高速及城快路段）、AEB主動安全與智慧泊車輔助，預售價為人民幣24.98萬元（約新台幣112萬元）起。

余承東 車位

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