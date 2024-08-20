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陸在冊個體工商戶 已1.25億戶
截至今年6月底，大陸全國登記在冊個體工商戶達到1.25億戶，佔經營主體總量的66.9%。
新華社報導，國務院新聞辦日前召開「推動高質量發展」系列主題新聞發布會。市場監管總局副局長蒲淳介紹，市場監管總局正在研究制定《個體工商戶促進發展和規範登記管理規定》，解決「個轉企」登記、經營權繼承、市場退出等重點難點問題，更好支持個體工商戶長遠發展。今年將建成全國「個體工商戶名錄」，讓個體工商戶「家底」更加清晰、幫扶措施更加精準有效。
他說，近年來，市場監管部門建立完善經營主體發展質量評價指標體系，部署促進民營企業發展22條舉措，推動企業註銷等「一件事」高效辦理，精準支持個體工商戶發展。去年全國登記在冊經營主體達1.84億戶，企業活躍度同比提高0.69%。
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