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宿遷電商大會 發放台青服務禮包

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2024海峽兩岸（宿遷）電商發展大會16日在江蘇省宿遷市舉辦，兩岸100餘位嘉賓出席大會。活動現場還頒發第二屆海峽兩岸（宿遷）青年互聯網營銷技能大賽獲獎證書和「宿遷市技術能手」榮譽證書，發放了「台青心家園」入住鑰匙和「Easy Go」台青人才服務禮包。

新華社報導，江蘇省台辦副主任孫繼兵表示，江蘇通過推動「台商走電商」、搭建「蘇台企業合作聯盟」等方式，積極支持在蘇台企發展新質生產力，實現高質量發展。期待廣大台商台青把握電商行業的未來趨勢和風口，攜手合作、共贏未來。

其中宿遷正積極探索建設「海峽兩岸青年電商人才培育示範區」。2017年，「台商走電商」啟動暨「京東．台企名品館」上線儀式在宿遷舉行。多年來，宿遷始終把電子商務作為驅動數字經濟發展的重要引擎，全市電商交易額、網絡零售額連續10年保持高速增長。

宿遷已開辦10期「台灣青年電子商務培訓班」，累計培養台青電商人才約600人，幫助眾多台商台企開拓市場，實現品牌知名度和盈利能力雙升級。

「80後」台灣青年李宜蓁和丈夫一同就職的公司在江蘇、浙江、廣東、新疆等多地有門店和關聯企業。三天培訓課程讓她受益匪淺。「有關直播技能的培訓，講了很多教科書上沒有的、運營實際中遇到的細節問題，我會繼續提升直播水平，更好推廣產品、講好企業文化。」

台商 電商 青年

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