上海兩岸青創大賽 永綠獲二等獎

依託天然植物萃取技術製成細胞活化營養劑，在減少農藥與化肥使用的同時實現高經濟價值農作物增產增收。在台灣深耕多年後，「永綠」團隊將目光瞄準大陸鄉村振興和智慧農業蘊藏的巨大機會。

新華社報導，16日揭曉的「2024上海海峽兩岸青年創業大賽」上，「永綠：植物活化生長營養關鍵」項目獲得二等獎，為其「再創業」打下良好基礎。

上海海峽兩岸青年創業大賽誕生於2016年，已成為在兩岸及海外頗具影響力的青創賽事。開辦以來吸引4779個項目參賽，逾萬名海內外青年參與項目主創設計。

今年5月6日大賽發出「徵集令」，獲得海內外創業青年積極響應。生命健康、智能製造、信息技術、文化創意四大「賽道」共迎來698個創業團隊競逐，創下歷屆之最。其中274個項目來自台青團隊，港澳和海外項目分別為31個和41個。

歷經初賽、複賽，20個團隊脫穎而出，入圍總決賽，其中台青團隊達到11個。最終，「精準化菌群移植治療平台PMTT」項目榮獲一等獎。「永綠」項目及「微納衛星高光譜高空分主被動成像載荷」、「全球首創零碳濃差能發電技術」項目獲得二等獎。

大賽打造「兩岸青創雲論壇」，舉辦創新創業輔導公開課、創速營等活動，並邀請企業家及投資者與高校創業CEO面對面交流，通過個性化輔導對項目進行精準打磨。

大賽承辦方之一上海（金山）海峽兩岸青年創業基地是大陸全國優秀海峽兩岸青年創業基地。基地相關負責人表示，大賽舉辦9年來，180個決賽項目中已有72個落戶上海，其中42個選擇大賽舉辦地金山區。