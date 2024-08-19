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加速核電建設 中國國務院常委會准建5座核電廠

中央社／ 台北19日電
大陸國務院總理李強。(中新社)
大陸國務院總理李強。(中新社)

中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，決定核准江蘇徐圩一期工程等5個核電廠興建案。中國媒體認為，種種跡象表明，中國的核電建設正在加速。

中國官媒央視新聞報導，李強今天主持召開國務院常務會議。除核准江蘇徐圩一期工程等5個核電廠興建案外，並研究促進「專精特新中小企業高質量發展」的政策措施。

同時，會議還審議通過「關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見」、「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）」、「法規規章備案審查條例（草案）」和「城市公共交通條例（草案）」等文件。

會議強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水平和風險防範能力，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。

第一財經報導，多位匿名的中國核電業界人士說，未來幾年將是核電在中國發展的「黃金時期」，清潔、穩定的能源特性，將在推動「經濟社會全面綠色轉型」中發揮「不可替代的作用」。

報導並提到，種種跡象表明，中國的核電建設正在加速。日前中共中央印發的「關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見」即提到，加快沿海核電等清潔能源基地建設。這是自2011年日本福島核電事故後，中國首次在官方文件中明確使用「加快」二字闡述核電建設步伐。

數據顯示，2022年、2023年連續兩年，中國每年核准裝設的核電機組數量均達10台。

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