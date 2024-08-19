長安汽車出手了！旗下阿維塔擬出資近490億購買10%華為引望股份

此前外傳要入股華為車BU公司的長安汽車出手了，長安汽車19日晚公告指出，其聯營企業阿維塔科技擬購買華為持有的引望公司10%股權，交易金額為人民幣115億元（約新台幣489億）。本次交易後，阿維塔科技對引望持股比例為10%，華為對引望持股比例為90%。而該筆交易也意外透露了引望的市值可能達人民幣1,150億元（約4,890億元）。

公告指出，阿維塔科技擬於20日上午在重慶與華為簽署《股權轉讓協議》。根據交易協議，深圳引望智能技術有限公司董事會由七名成員組成，根據股東持股比例確定董事會席位；其中華為有權提名六名董事，阿維塔科技有權提名一名董事。

天眼查顯示，引望成立於2024年1月16日，註冊資本為人民幣10億元，註冊地址在深圳市龍崗區阪田街道萬科城社區華為公司華為總部辦公樓101，目前華為技術有限公司持股100%。

綜合此前陸媒報導，引望事實上是華為車BU成立的新公司。引望落地是華為智能車業務更好地服務產業的第一步，將裝載華為車BU目前的技術和資源。

賽力斯在7月28日晚間曾公告稱，在引望與相關方前期工作進展的基礎上，公司啟動與引望及其股東協商加入對引望的投資。但具體投資額、交易方式、交易價格等條款，因需以雙方簽訂的最終交易文件為準，目前還未公布。