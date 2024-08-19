比亞迪插旗巴基斯坦 新建電動車組裝廠預計2026年運營

綜合Pakistan Today、路透與彭博近期報導，大陸電動車巨頭比亞迪於17日宣布進軍巴基斯坦，除了推出三款車型外，並計劃在巴基斯坦卡拉奇開設一家汽車組裝廠。該工廠據報將會是巴基斯坦首家新能源汽車組裝廠，用來生產「最先進的」新能源汽車，預計2026年開始運營。

比亞迪預計在巴基斯坦推出三款車型，分別為兩款電動汽車ATTO 3、SEAL EV（分別對應元 PLUS、海豹）和一款插電混動汽車 SEALION 6（對應宋 PLUS DM-i）。

比亞迪在當地的合作商Mega Motors母公司Hubco首席執行官 Kamran Kamal表示，該公司將和比亞迪合作，在卡拉奇、拉合爾和伊斯蘭堡建立三家最先進的旗艦店，前三年內在巴基斯坦全國建立20至25家經銷商。

Kamal稱，公司目標是在五年內讓三分之一的巴基斯坦人擁有比亞迪汽車，致力於讓每一個希望擁有汽車的巴基斯坦人「都能買到」比亞迪汽車。同時，比亞迪計劃在主要城市、高速公路沿線建立電動汽車充電站。

比亞迪亞太區總經理劉學良表示：「進入巴基斯坦市場不僅僅是為了給消費者帶來先進的汽車。是為了推動更廣泛的環境責任和技術創新願景。」

巴基斯坦是世界第五大人口大國。除了比亞迪外，包括長城汽車、上汽集團和長安汽車等大陸車企紛紛搶佔巴基斯坦市場，與豐田汽車和本田汽車等日本企業展開競爭。

巴基斯坦近年努力推動電動車產業發展，並積極與大陸洽談合作。《阿拉伯新聞報》5月初報導曾指出，巴基斯坦計劃發展與特別任務部部長伊克巴爾與中國駐巴基斯坦大使姜再冬會談時，力邀中方在當地生產電動汽車，目標是與中國合作建立電動汽車製造工業區。

比亞迪近年積極出海，截至7月比亞迪海外市場銷量已超23.3萬輛，接近去年全年海外銷量。目前，比亞迪新能源汽車已遍及全球88個國家和地區，400多個城市。此外，也在泰國、巴西、匈牙利、烏茲別克斯坦等國設立了乘用車生產基地。