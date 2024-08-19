穩定股市 中國社保基金表態加大投資資本市場

近來中國股市表現疲軟，中共20屆三中全會「決定」提到要增強資本市場穩定性。中國全國社會保障基金理事會黨組書記丁學東撰文，指社保基金會持續加大對國內資本市場的投資力度，並加大對科技創新、新質生產力等投資。

丁學東19日在中共中央黨校機關報「學習時報」撰文表示，中共20屆三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，當中提到，保障和改善民生是中國式現代化的重大任務，並就健全社會保障體系、積極應對人口高齡化等作出系統性改革部署。

文章指，社保基金承擔著管理運營人民群眾「養命錢」的重要職責，截至2023年底管理的全國社會保障基金、地方委託管理的基本養老保險基金和劃轉部分國有資本等3大類資產權益總額，超過人民幣6兆元（約新台幣26兆元），是全國社會保障體系的重要組成部分。

文章表示，社保基金成立24年來，年均投資收益超過7%。「當前中國已經進入中度老齡化階段，預計2035年前後進入重度老齡化階段並將持續相當長時間，做大、做強戰略儲備基金的緊迫性和艱巨性前所未有」。

這篇文章表示，社保基金需積極拓展新的資金來源，通過穩健投資爭取較好收益，以應對人口高齡化。

文章表示，「決定」全文對推進高水平科技自立自強、因地制宜發展新質生產力、增強資本市場內在穩定性、支持長期資金入市、發展耐心資本等作出部署安排。

這篇文章說，作為中國資本市場的重要參與者和典型的長期資金、耐心資本，社保基金要「持續加大對國內資本市場的投資力度」，加大對關係國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度，加大對科技創新、新質生產力等方面的投資規模」。

文章提到，社保基金在實現基金安全和保值增值的同時，助力資本市場穩定健康發展，支持現代化產業體系建設和實體經濟發展。（編輯:陳鎧妤/邱國強）1130818