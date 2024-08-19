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大陸鋼鐵廠齊聲喊慘 鞍山鋼鐵：將面臨前所未有的困難

聯合報／ 大陸中心／即時報導
鞍山鋼鐵集團指出，當前鋼鐵行業形勢嚴峻，企業將面臨前所未有的困難與挑戰。圖為鞍山鋼鐵集團的冷軋鋼生產線。（中新社）
鞍山鋼鐵集團指出，當前鋼鐵行業形勢嚴峻，企業將面臨前所未有的困難與挑戰。圖為鞍山鋼鐵集團的冷軋鋼生產線。（中新社）

中國大陸鋼鐵行業正全面陷入困境之中。鞍山鋼鐵集團在本月15日召開的7月經濟運營分析會指出，當前鋼鐵行業形勢較2008年、2015年更加嚴峻，企業將面臨前所未有的困難與挑戰。

據鞍山鋼鐵集團微信公眾號消息，鞍山鋼鐵/鞍鋼股份總經理張紅軍要求全體幹部職工，要對當前市場形勢有清醒的認識，「做好打硬仗的準備」。

大陸鋼鐵行業網站《我的鋼鐵網》統計，中國大陸主要鋼鐵廠近期也對市場前景相繼發出悲觀看法。中國寶武董事長胡望明在2024年半年度工作會議上表示，「相較去年同期，今年上半年，鋼鐵行業面臨的經營形勢更加艱難」。

胡望明說，當前行業形勢「長周期」、「減量」、「調結構」三大特徵更加明顯，本輪鋼鐵「嚴冬」很可能比我們預想得更長、更冷、更加難熬。

沙鋼集團董事長沈彬也指出，今年上半年鋼鐵行業發展形勢依然嚴峻，預計下半年鋼材市場供需矛盾大概率還將持續，企業發展仍面臨著許多挑戰。

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