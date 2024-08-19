中國一線城市消費斷崖式下跌 收入差花錢更謹慎

中國4個一線城市6月的消費數據出現「斷崖式」下跌，上海甚至年減9.4%；7月則因去年同期基數較低，數據有所回暖。分析指受就業和收入預期下滑影響，居民在花錢方面變得越來越謹慎。

經濟觀察網日前報導，當前一線城市消費增速下降甚至負成長，表明市場引導的需求收縮明顯。一線城市的改善性、時尚性消費占引領地位，其消費增速「彈性」更大。

中國國家統計局最新公布的數據顯示，1至7月社會消費品零售總額（社零總額）年增3.5%，增速相比1至6月下滑0.2個百分點，相比第1季下滑1.2個百分點。

今年3月以來，社零總額增長承壓。其中，4月和6月社零總額年增分別為2.3%、2%，處於2023年年初以來的新低點，7月社零總額增速為2.7%。

4個一線城市的社零總額增速下滑更明顯。特別是6月份，根據天風證券測算，6月上海、北京、廣州、深圳的消費數據出現了斷崖式下跌，其社零總額年增率較5月分別下滑了11、12.8、10.2、3.2個百分點，至-9.4%、-6.3%、-9.3%、-2.2%。

一名不願具名的宏觀經濟專家說，消費增速的持續下跌甚至負成長，說明經濟的波動已開始令普通人削減消費。「政策要想辦法盡快扭轉這種行為，不能讓『節衣縮食』形成一種習慣。」

天風證券在研報中分析，6月一線城市消費大幅下降有兩個短期因素影響：一是618大促時間提前，讓6月線上消費提前至5月，而一線城市線上消費占比高；二是汽車消費拖累。一線城市中，北京、廣州、深圳的6月汽車銷售增速分別為-13%、-8.3%、-3.2%。

但排除掉短期和個別月份的干擾，整個上半年一線城市的消費表現仍不及預期。1至5月，這4城社零總額年增速都低於去年的同期和今年的全國平均水準。

一線城市外，天津、杭州、廈門、寧波、南京5城上半年社零總額年增速也較低。

申萬宏源報告中認為從中期看，房地產行業震蕩對東部地區居民資產衝擊較大，居民財產性收入成長也相應放緩。

法國一家大型農產品跨國公司就表示，其在中國銷售農產品時，「明顯感覺到中國尤其是年輕人的高品質咖啡消費在降級」。

部分城市消費疲軟的重要背景是收入增速的放緩。今年第2季全國居民人均消費支出年增降至5.0%，低於第一季的8.3%。其中，第二季全國人均可支配收入年增降至4.5%，低於第一季的6.2%。

報導也指出民眾的就業滿意度在下降。近一年，在北京消費者信心指數的組成項中，就業狀況滿意指數與就業狀況預期指數下滑最明顯。今年第2季度，這兩項數據都低於2022年第4季。

智聯招聘發布的報告顯示，從2021年第4季開始，38城企業平均招聘薪酬結束持續上漲趨勢，進入震蕩起伏階段。