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李強將出訪俄羅斯及白羅斯 主持中俄總理會晤
大陸外交部發言人毛寧宣布，應俄羅斯總理米舒斯京、白羅斯總理戈洛夫琴科邀請，大陸總理李強將於8月20日至23日赴俄羅斯，主持中俄總理第29次定期會晤，並訪問俄羅斯及白羅斯。
另外，中俄總理定期會晤委員會第28次會議19日起一連兩日在俄羅斯莫斯科舉行，由大陸國務院副總理何立峰與俄羅斯副總理切爾內申科共同主持。
去年12月，第28次中俄總理定期會晤，李強在北京會見米舒斯京，中俄雙方一致認為，要進一步拓展雙邊貿易，維護兩國能源安全，加強互聯互通。
大陸外長王毅日前則在寮國會見俄羅斯外長拉夫羅夫時曾表示，中俄戰略協作不斷深化，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，願同俄方堅定相互支持，維護各自核心利益。
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