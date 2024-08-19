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救股市？陸社保基金持續加大對資本市場投資
大陸全國社會保障基金理事會黨組書記丁學東表示，社保基金要持續加大對國內資本市場的投資力度，加大對關係國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度。
丁學東在黨媒《學習時報》刊登的文章中並稱，要加大對科技創新、新質生產力等方面的投資規模；在實現基金安全和保值增值的同時，助力資本市場穩定健康發展，支持現代化產業體系建設和實體經濟發展。
文章指出，要與大陸監管部門、業務合作機構一道，積極暢通在科技、產業及金融循環，努力實現服務科技創新與壯大養老基金規模雙贏。
文章並指出，面對紛繁複雜的國內國際形勢，要進一步加強對宏觀經濟和資本市場的研究分析，深化對長期資金收益和風險來源的規律性認識，準確把握各類資產的風險收益新特徵。
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