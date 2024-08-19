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陸桌球國手樊振東回應退役傳聞：還沒考慮下屆奧運

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在巴黎奧運奪得兩枚金牌的大陸桌球選手樊振東坦言，他一度深受「飯圈文化」困擾，甚至感到迷惘。（新華社）
在巴黎奧運奪得兩枚金牌的大陸桌球選手樊振東坦言，他一度深受「飯圈文化」困擾，甚至感到迷惘。（新華社）

在巴黎奧運獲得兩枚金牌並實現大滿貫的大陸桌球選手樊振東受訪時直言，一度深受「飯圈文化」困擾，甚至感到迷惘，他直斥這種風氣對運動員之間團結百害而無一利。針對退役傳聞表示，自己還沒考慮下屆奧運會。

樊振東接受央視採訪時坦言，自己在比場賽上希望成為焦點，但比賽後就十分不想成為焦點，事關場外很多東西被放大，被過度關注，壓力很大，覺得無所適從，「有時候會覺得輸球不行，贏球好像也沒那麼行」。

中國桌球隊雖然在本屆奧運創下包攬全部金牌佳績，但比賽過程中特定球員支持者（飯圈）的表現令人側目，其中女單決賽一戰中，國家隊員陳夢以總比分4比2戰勝隊友孫穎莎，成功衛冕，但現場卻有大量孫穎莎粉絲發出噓聲，更有人疑似向她比出中指。其後甚至又有人在網上造謠，指陳夢與教練馬琳有染。

他直指，中國這種「飯圈文化」現象不管是對自己，還是對隊伍、對大家的團結，都是百害而無一利，所以希望能通過自己的引導，讓體育的氛圍變得更加健康積極向上。

針對大陸體壇當前「飯圈文化」亂象，中國乒乓球協會17日也發表聲明，指稱「飯圈」亂象已嚴重干擾中國桌球隊的正常訓練和比賽，對運動員、教練員與管理人員的工作、生活、家庭產生了極其負面的影響，更造成了惡劣社會影響。

對於中國公安機關會近期同相關部門依法打擊整治體育領域「飯圈」違法犯罪行為，中國乒乓球協會表態堅決支持，並強烈譴責任何違法犯罪行為。

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

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