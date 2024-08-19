大陸國安部：境外間諜利用測風塔非法採集敏感數據

大陸國家安全部表示，發現具有境外間諜情報機關背景的公司，打著建設測風塔的旗號，悄然滲透重要涉密場所周邊，非法採集敏感數據信息並私自傳輸至境外，對國家安全構成威脅。

大陸國安部公眾號18日發文指出，某沿海城市民眾舉報，某公司在涉密單位周邊違規搭建的測風塔，可能被用於非法蒐集敏感數據信息。

大陸國安機關隨即對測風塔進行技術檢查，發現該測風塔架設的各類設備，除能收集氣象數據外，還具備對相關數據進行分析和傳輸的功能。國安機關聯合有關部門阻止了敏感數據信息外洩。

文章還舉出另一個案例稱，在某科研基地附近的一座測風塔引起了有關單位的懷疑警覺，相關工作人員向當地國家安全機關反映，該測風塔可能存在非法採集並向境外傳輸中國氣象數據的行為。

大陸國安機關檢查後，發現該測風塔未經合法備案，且數據傳輸途徑複雜，存在明顯的安全風險隱患，國安機關立即聯合有關部門依法處置並對該測風塔進行了拆除。

測風塔是一種用於測量風速、風向等氣象數據的高聳塔架結構，能為氣象觀測和大氣環境監測提供參考數據。