高技能人才 海南搶手

2024年海南省技能人才招聘會17日在海口舉行，求職者靳倩應聘某科技公司的全棧開發工程師崗位，雙方經過短暫洽談即達成初步意向。

中新社報導，本次招聘會共有100多家用人單位參加，涉及新能源製造、生物醫藥、石化新材料等領域，提供電氣工程師、船舶監理工程師、水電工、水下操作員等2000多個崗位。

海南逸盛石化有限公司招聘21名工藝、維修、儀表、電氣方面的技術員，「實發工資在5500元（人民幣，下同）至7500元之間，食宿免費。」該企業人力資源主任李阮飛說，企業正在推進二期項目建設，產能擴大後，需要更多化學工程、石化技術等專業人才。

在現場可見，求職者踴躍投遞簡歷，與用人單位面對面交流。靳倩說，她從事軟體開發工作已有5年，自身能力符合應聘崗位要求，也看好企業的發展前景。

「這是海南近年來首次舉辦的專業技能人才專場招聘會，體現了海南產業的發展變化。」海南省人力資源和社會保障廳黨組成員、海南省人力資源開發局（海南省就業局）局長趙微說，大量現代服務業、高新技術產業等領域的企業入駐海南自貿港，對技能人才有旺盛需求，海南高技能人才的缺口明顯，總量提升有很大空間。 今年海南舉辦的多場招聘會上，企業對技能人才求賢若渴。東方明陽科技新能源有限公司生產海上風力發電機葉片，上月以18000元的月薪招聘葉片生產科長，今次又招聘50名葉片生產技術工人。