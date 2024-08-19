扎根江西逾10載 台企製鞋銷國際

「扎根江西十多年，公司去年主營業務收入超過20億元（人民幣，下同），出口額逾8億元，產品遠銷歐美、日本等國際市場。」中傑鞋業有限公司副董事長何榮桂近日在江西省宜春市上高縣受訪時說。

中新社報導，年過花甲的何榮桂是台灣台中市人，其家族企業主要經營運動鞋、皮鞋、休閒鞋等鞋類生產及銷售。

繼1998年在廣東省肇慶市創辦工廠後，何榮桂所在的家族企業又於2010年簽約落戶江西上高縣，成立上高中傑鞋業有限公司（簡稱上高中傑鞋業）。

地處內陸腹地，江西上高一度交通都不便利。條件並非得天獨厚的這座贛西北小城，為何受到台企青睞？何榮桂在採訪中反覆提到一句話是，上高最大的優勢就是上高人。

「上高中傑鞋業從落戶之初就享受了不少惠台政策，企業發展順暢。」何榮桂介紹，特別是新冠疫情期間，企業面臨用工難問題，好在地方政府協調解決，企業訂單才如期交付。

上高縣高新園區黨工委副書記吳琨說，上高多措並舉服務台商台企，共有20餘家台資企業，涉及綠色食品、鞋業、新能源、建材等。

深耕江西十餘年，中傑鞋業有限公司先後在江西上高、宜豐、豐城等地成立了四個成品鞋生產基地和多家鞋材配套工廠。

作為勞動密集型產業，製鞋業可創造大量就業崗位。在吳琨看來，上高中傑鞋業落戶以來，緩解了地方就業壓力，助力民眾增收致富。

何榮桂的女兒及三位孫輩都在上高工作和學習。他相信，隨著兩岸交流不斷深入，會有愈來愈多的台灣人跨越海峽，在大陸打拚事業、創業安家。何榮桂透露，企業將繼續擴大在江西投資。