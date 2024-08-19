定子鐵芯自動焊接工作站 德陽投運

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
機械臂正在進行焊接作業。圖／本報四川德陽傳真
機械臂正在進行焊接作業。圖／本報四川德陽傳真

近日，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），大陸電機行業首個定子鐵芯自動焊接工作站正式投運，為傳統電機製造行業轉型升級樹立了新標竿。

「以65兆瓦中小熱電機型定子鐵心焊接為例，以往兩名工人80個小時才能完成，現在一名操作員30-40個小時即可完成。」據介紹，該工作站突破了業界公認的仰焊自動化焊接難題，可滿足平焊、仰焊、立焊3種焊接形式需求，通過工藝控制與設備優化使焊縫完美成形，大幅提升電機製造效率和自動化水準。

該工作站可依託定製化的軟體系統和參數庫，實現靈活程式設計與自我調整調整。可結合視覺識別與線鐳射掃描，精準捕捉焊接區域特徵，以微米級精度鎖定焊縫，確保焊接作業精確優質，大幅降低了操作者的勞動強度，同時提高了工作效率。

此外，工作站設有全封閉除塵淨化設施，可有效吸附作業過程中產生的粉塵和有害氣體，保障操作者身體健康。與傳統手工焊接作業相比，還可有效避免人為因素產生的品質波動，確保焊接作業高品質和品質穩定性。

延伸閱讀

調查局人事異動名單出爐 督辦柯文哲案、挖掘洩密詐團律師均上榜

十年苦讀「電機」未來在哪？他嘆用青春換痛苦：房價物價收割我的努力

大學分科放榜…黃仁勳AI旋風 專家：這2科人數激增

大學入學放榜嘉義高中成績亮眼 醫牙系與頂大中字輩電機資工學系平分秋色

相關新聞

絲路海運 打造一帶一路黃金水道

地處中國大陸東南沿海的福建，是古代海上絲綢之路的啟航之地，自古便是中國與世界交往的重要窗口。如今，作為21世紀海上絲綢之...

兩岸微流行／陸新能源車 普及率逾35%

大陸國家發改委十五日發布「加快經濟社會發展全面綠色轉型重要成果」顯示，大陸建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，光伏（太陽...

化妝、彈琴…京產機器人秀技

2024北京科技創變者大會日前在京舉行，眾多機器人花式秀技，北京科技企業展出的各種機器人，正在各種生活、生產場景中加速落...

定子鐵芯自動焊接工作站 德陽投運

近日，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），大陸電機行業首個定子鐵芯自動焊接工作站正式投運，...

扎根江西逾10載 台企製鞋銷國際

「扎根江西十多年，公司去年主營業務收入超過20億元（人民幣，下同），出口額逾8億元，產品遠銷歐美、日本等國際市場。」中傑...

高技能人才 海南搶手

2024年海南省技能人才招聘會17日在海口舉行，求職者靳倩應聘某科技公司的全棧開發工程師崗位，雙方經過短暫洽談即達成初步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。