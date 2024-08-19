定子鐵芯自動焊接工作站 德陽投運

近日，在位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），大陸電機行業首個定子鐵芯自動焊接工作站正式投運，為傳統電機製造行業轉型升級樹立了新標竿。

「以65兆瓦中小熱電機型定子鐵心焊接為例，以往兩名工人80個小時才能完成，現在一名操作員30-40個小時即可完成。」據介紹，該工作站突破了業界公認的仰焊自動化焊接難題，可滿足平焊、仰焊、立焊3種焊接形式需求，通過工藝控制與設備優化使焊縫完美成形，大幅提升電機製造效率和自動化水準。

該工作站可依託定製化的軟體系統和參數庫，實現靈活程式設計與自我調整調整。可結合視覺識別與線鐳射掃描，精準捕捉焊接區域特徵，以微米級精度鎖定焊縫，確保焊接作業精確優質，大幅降低了操作者的勞動強度，同時提高了工作效率。

此外，工作站設有全封閉除塵淨化設施，可有效吸附作業過程中產生的粉塵和有害氣體，保障操作者身體健康。與傳統手工焊接作業相比，還可有效避免人為因素產生的品質波動，確保焊接作業高品質和品質穩定性。