絲路海運 打造一帶一路黃金水道

地處中國大陸東南沿海的福建，是古代海上絲綢之路的啟航之地，自古便是中國與世界交往的重要窗口。如今，作為21世紀海上絲綢之路的核心區，絲路海運從這裡出發，正成為連接共建一帶一路國家的黃金水道。

中新社報導，絲路海運是大陸首個以航運為主題的一帶一路綜合服務品牌和平台，由福建率先打造。福建絲路海運運營有限公司總經理李南指出，自2018年底開行至今年6月30日，絲路海運命名航線已達122條，覆蓋大陸9個始發港，通達全球46個國家和地區的135個港口；累計開行15434艘次，完成集裝箱吞吐量1822.48萬標箱。

在廈門港海天碼頭，集裝箱堆積如山，集裝箱貨船進進出出，一派繁忙。作為絲路海運的重要始發港，廈門港絲路海運命名航線達60條，並開通了大陸首條絲路海運跨境電商快線。

「絲路海運的廈門—馬尼拉電商快線，從廈門港直發菲律賓馬尼拉港，並可優先靠泊，海運時間壓縮到2天，在全球實屬罕見。」海豐集運廈門分公司市場部經理范協輝說，這條快線自2022年6月10日首航到今年8月初已累計開行105個航次，出口貨量23705標箱，大部分貨物為鞋服、家具、健身器材等。

絲路海運構建廣泛高效的海上運輸網絡，重點打造國際航運綜合服務平台，制定港口、航運、通關、中轉、多式聯運場站等等，貫穿物流鏈多個環節的服務標準體系，創造良好海運合作發展環境，促進運輸服務品質提升。

今年5月，往返於廈門和江西向塘國際陸港的絲路海運海鐵聯運「天天班」班列開行滿1000列次，進一步暢通閩贛間這條東南物流黃金通道。通過「公路+鐵路+海運」等方式的靈活統籌組合，集裝箱得以在多種運輸方式之間有效流轉，極大壓縮了貨物在途時間。

官方數據顯示，今年上半年，絲路海運2條散雜貨特色航線共開行84航次，裝卸548.04萬噸。其中，印度石材開行59艘次，合計143.09萬噸，貿易額約15.5億元（人民幣，下同）；巴西鐵礦石開行25艘次，合計404.95萬噸，貿易額約36.64億元。

未來，絲路海運將推進港航貿一體化發展，通過航線的加密、效率的提升，促進共建一帶一路國家之間貿易往來更加便利。