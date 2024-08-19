金融資產交易所熄燈 再關閉五家

近期江蘇、安徽、貴州、湖北、大連等地金融管理部門相繼發文，宣布取消轄內共五家金融資產交易所（以下簡稱金交所）相關業務資質。金交所的關閉，意味過往地方融資與網路金融平台掛鉤野蠻生長的金融失序狀態或正式劃下終止，取而代之的是防金融風險的合規嚴監管。

證券時報報導，前述五家金交所是自今年3月以來，在大陸中央統一安排下第四批集中取消金交所業務資質。在第四批應關閉的27家金交所中已有26家取消相關業務資質。剩餘一家金交所關閉工作將會在今年底前完成。

金交所是2009年前後，為處置國有資產產權、金融企業國有資產轉讓等事務應運而生的產物。業務範圍涵蓋債務融資工具產品發行、金融企業國有資產、債權資產、信託產品、保險資產、私募股權與黃金等資產交易，為各類金融資產提供從登記、交易到結算的全程式服務。

第一家大陸全國性金交所天津金融資產交易所在2010年5月獲批成立後，多地開始批准設立金交所或者金融資產交易中心。此後蓬勃生長，隨著各地金交所數量增多，還開始承作城投債項目，並與網路金融公司合作。

不過金交所接連傳出爆雷，比如2016年僑興債事件，將私募債包裝成理財產品在螞蟻集團旗下招財寶販售，隨即發生大規模違約，自此金交所隱患備受關注。

21世紀經濟報導，博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博分析，金交所此前展業過程中多次出現過經營不規範、嚴重違規情況，存在一定風險和隱患。從未來來看，其他地市的金交所的關閉和退出機率很高。

界面新聞報導，廣東小貸協會秘書長徐北認為，一刀切關掉金交所這個說法不準確，「現在其實不是叫全面清退，而是要強化屬地管理。」