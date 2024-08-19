陸掃蕩股市亂象 力度空前…上半年沒入金額超越去年總和

大陸證監會近期披露一批罰單顯示，針對詐欺發行、操縱證券市場與違規借用他人證券戶均進行嚴懲，今年上半年合計罰沒款金額達人民幣85億元（約新台幣382億元），超過去年全年總和。

與此同時，大陸證監會也與財政部、司法部門共同起草相關意見打破上市激勵體系，明確規定中介機構收費未來不得與上市結果掛勾，地方政府也禁止也給予上市獎勵。上述顯示今年以來，陸證監會執法「力度空前」。

作為上市看門人關鍵角色的中介機構，證監會意見羅列禁止事項：包括在合約外收費或臨時加價等變相收費、規避監管方式收取費用、謀取不正當利益與違反規定收費等。

大陸整頓股市概況

大陸證監會日前更新披露的一則行政處罰決定書顯示，華道生物未獲註冊但發行申報材料存在虛假記載，公司及相關責任人員被罰款人民幣1,150萬元。就算華道生物已在證監會嚴把入關口下阻斷上市發行，但仍被罰款。

操縱證券市場要受罰。證監會指出，馮越峰、宋曉平在2017年3月20日至10月11日期間，控制近百個股票帳戶，操縱「鎮海股份」「美芝股份」「華體科技」「日盈電子」等四檔股票，累計獲利近人民幣2,400萬元，最終被證監會罰沒近人民幣9,600萬元。

違規借用他人帳戶也是證監會鎖定行為，「牛散」（賺錢的散戶）章建平違規借用岳父方德基證券帳戶，違反證券法規定。兩人均被證監會處以人民幣50萬元罰款。

值得注意的是，此前備受關注的沙國石油對榮盛石化併購案，內部也有證監會追查內線交易影子。證監會針對四人內幕交易榮盛石化股票調查審理終結，最終決定沒收四人違法所得共計人民幣356萬元，且均處以三倍罰款，合計人民幣1,120萬元。

證監會公布資訊顯示，上半年查辦證券期貨違法案件489件，作出處罰決定230餘件，年增約22%，懲處責任主體509人（家）次、年增約40%，市場禁入46人、年增約12%。