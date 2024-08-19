陸官方訂收費新規 不利中小券商

大陸司法部發布通知稱，會同財政部、大陸證監會起草《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）》，內容規定券商投行收費不得以IPO結果作為條件。但業內人士指出，在IPO進入低谷狀態，該法落地將讓大陸中小券商投行壓力更大。

新規主要有幾大重點：一是證券公司從事保薦業務，可以按照工作進度分階段收取服務費用，但是收費與否或者收費多少不得以股票公開發行上市結果作為條件；二是中介機構不能變相收費，或是違法謀取不正當利益；三是發行人應在披露文件中，詳細列明各類中介服務合同收費標準、金額、付費安排等訊息。

其中「不得以股票公開發行上市結果作為條件」對投行影響較大。每日經濟新聞報導，一位中型券商人士說，其所在投行是按照階段收費。如果一個項目遷延日久，甚至不得不撤回，則主要收入無法獲得。

子沐研究創始人劉子沐稱，以往中小券商獲得IPO項目的優勢在於把收費後移，甚至有些中小券商在企業輔導期都不收取費用。所以新規明確不以結果為導向的分階段收費，將對中小券商產生較大影響，失去了價格優勢。