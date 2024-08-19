北京機器人秀技 加速落地應用

2024北京科技創變者大會在京舉行，眾多機器人花式秀技，北京科技企業展出的各種機器人，正在生活、生產場景中加速落地應用。

坐在化妝鏡前，不用動手，只需將下巴放置在頜托上，2分鐘後機器人就能幫你化好精緻妝容—不少手藝不精的愛美人士曾幻想過的一幕，如今成為現實。這位名叫Beaubot、渾身閃著金光的美妝機器人在現場展示起技藝。動作輕柔卻不失力量，打腮紅、畫眉毛同步進行，一系列操作如同資深化妝師一樣遊刃有餘。「太好了，手殘黨有救了。」一位觀眾發出驚歎。

技術人員介紹，在開始化妝前，系統已經對鏡前的人臉進行3D建模並精準識別出五官特徵，在系統中上萬種妝容方案裡選出最適合的，配合機械臂來控制刷子等各種工具，一副精緻妝容躍然眼前。據悉，這款美妝機器人售價3萬元到5萬元人民幣，目前已經有美妝企業、個人消費者購買，將機器人「私人化妝師」請進門。

除了美妝機器人，一旁正在吹排簫、彈電子琴的演奏機器人，也吸引觀眾駐足。其實，這些機器人並非單純展示演奏能力，作為關鍵核心技術之一，支撐這些機器人演奏的靈巧技術，才是其秀技的重點。