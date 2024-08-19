福斯安徽設第二大研發中心

總部在德國狼堡的大眾汽車（台稱「福斯汽車」），正在大陸安徽打造全球第二大研發中心。在近期的調整中，大眾汽車已經將大陸的純電車開發業務集中至位於安徽的大眾汽車（中國）科技有限公司（以下稱「VCTC」）。

36氪報導，有內部人員形容VCTC的角色，「就是把大眾的研發，向東遷移7,000公里」，「VCTC將成為東方狼堡」。

這一舉動被視為大眾汽車在華新能源業務提速的重要標誌。

而大眾汽車在華成立的三家合資公司：大眾安徽、上汽大眾、一汽大眾，將同時承接由VCTC開發新車的生產與銷售工作。

在VCTC成立之前，大眾汽車旗下純電車型都由德國總部設計開發，位於大陸的兩家合資公司一汽大眾、上汽大眾，根據自身定位及對市場的理解，對原型車做更適合大陸市場的配套研發工作，然後分別將新車推向市場。然而，兩家合資公司純電業務的進展並不順利。

2024上半年上汽大眾賣出的純電車占總銷量比例僅為11.9%；一汽大眾財報雖未公布純電汽車具體銷量，旗下ID系列三款純電車型該期間銷售總和僅為2.6萬輛，對比79.8萬輛的總汽車銷量，純電車占比只會更低。