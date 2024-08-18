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小米董事長雷軍揭秘夏測基地 在吐魯番做車輛「極限測試」

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍分享夏測基地的照片。（取自雷軍微博）
小米董事長雷軍分享夏測基地的照片。（取自雷軍微博）

小米董事長雷軍首次在直播中揭秘小米夏測基地在吐魯番，2022年12月，雷軍曾親赴黑河參與了車輛冬測，2023年8月，他前往吐魯番參與了車輛夏測。

雷軍在直播中表示，小米吐魯番基地海拔-120米，同事開玩笑說「到這裡都是人生低谷，走出去都是人生巔峰」。

為什麼選擇吐魯番做夏測？雷軍回應：吐魯番下午6點，地表溫度70攝氏度。車在高溫極限條件下也會有意外，所以要做極限測試，在高溫、高濕、高海拔的地方夏測。

小米汽車除了在吐魯番要測防曬等，還要在海南進行濕熱測試。冬測會在黑河測試，未來不排除在俄羅斯冬測。」雷軍透露。

小米汽車對測試重視度很高。雷軍在直播中透露，在正式上市之前，小米SU7 光充電樁就測試了7萬個。目前測試里程已達到700多萬公里，跨越了100多度溫差。

小米SU7雖然已經上市了，但路上依然有不少測試。「只有持續測試，產品才會更好。」雷軍說。

夏測具體測什麼呢？有一些細節，比如高溫中小米汽車裡的冰箱降溫需要多久等等。

除了汽車廠商通用測試之外，小米還首創了自己的一些獨特方法。比如，所有高管親自參與測試，「有一部分原因是體驗，另一半原因是讓小米員工看到高管對測試的重視程度，同時也是對工程師的一種鼓勵。」雷軍表示，如果能夠帶動全國車企老師們測試、學習漂移、學賽照，這是好事兒，會使中國汽車產業更好。

雷軍18日還發微博表示，去年吐魯番夏測，在庫木塔格沙漠公路上路測。到了龍門客棧越野基地，隨便體驗了一下全地形車ATV，特別刺激，有衝浪的感覺。今年夏測又來到了吐魯番，打算試試沙上漂移。

雷軍還分享了夏測基地的照片，周圍四輛SU7非常搶眼。雷軍表示，在這裡各個部門派駐了七、八十位工程師。

小米汽車 直播 防曬 高溫

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