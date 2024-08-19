兩岸微流行／陸新能源車 普及率逾35%

大陸國家發改委十五日發布「加快經濟社會發展全面綠色轉型重要成果」顯示，大陸建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，光伏（太陽能）組件產量已連續十六年居世界首位，為全球提供了七成的太陽能組件和六成的風電裝備。

發改委副主任趙辰昕當日在大陸全國生態日活動上指出，大陸重點領域節能降碳全面推進，「十四五」前三年，扣除原料用能和非化石能源消費量，大陸全國能耗強度累計降低約百分之七點三。鋼鐵、電解鋁、水泥、煉油、乙烯、合成氨等行業的能效標竿產能占比平均提高約六個百分點。

此外，能源綠色低碳轉型步伐加快。趙辰昕提到，大陸可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快。截至今年六月底，大陸全國可再生能源發電裝機達到十六點五三億千瓦，約占大陸全國發電總裝機的百分之五三點八，風電太陽能發電合計裝機達到十一點八億千瓦，已超過煤電裝機。

目前大陸已累計退出鋼鐵落後產能一點五億噸以上，完成鋼鐵全流程超低排放改造一點三四億噸，壓減粗鋼產量超過四千萬噸，培育近五千一百家綠色工廠。今年上半年，大陸新能源汽車市場滲透率達百分之卅五點二，在主要經濟體中居第一。

大規模設備更新和消費品以舊換新取得良好開局。大陸全國汽車報廢更新補貼申請突破四十五萬份。上半年大陸新增三一六○個智慧化社區廢舊物資回收設施，汽車報廢回收量同比增長百分之廿七點六。