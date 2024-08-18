對標勞斯萊斯？華為超高端車路試曝光 預計明年第1季上市

華為打造人民幣百萬級的超高端車路試曝光！傳出可能主要目標是勞斯萊斯，預計明年第1季上市。

易車網報導，一組疑似鴻蒙智行尊界首款車型路試諜照日前在網路上曝光，該款車被視為對標勞斯萊斯的華為尊界（MAEXTRO），尊界是華為與江淮的合作品牌，為鴻蒙智行第四界。根據之前的報導，尊界首款車型預計明年第1季上市。

從諜照可以看出，新車全身覆蓋重度偽裝，能隱約看出其前臉採用了封閉式前格柵設計，體現出其新能源車型的身份。此外新車格柵中間預計加入了貫穿式燈帶，與兩側採用華為 xPixel 智慧車燈的設計相呼應。根據其車身尺寸可以看出新車或達到了大型豪華轎車的級別，車身長度預計與邁巴赫 S 級等車型相當。

據瞭解，新車將通過江淮全新的 X6 平台生產，預計年產能可達 3.5 萬輛，並計畫於明年上半年正式上市。

此前，在享界 S9 的上市發佈會上，華為智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東正式宣布鴻蒙智行第四界（華為與江淮合作）定名 MAEXTRO 尊界。