開盤即售罄！一天內上海兩大豪宅案出現「日光盤」

上海高端住宅市場的熱度不減，上海豪宅市場17日有兩大樓盤開盤即售罄，「日光盤」再現上海房市。

澎湃新聞報導，位於上海黃浦區核心區域的外灘壹號院二期二批次17日迎來開盤，當日總成交金額人民幣56.74億元，去化率高達100％。此前的4月21日，外灘壹號院二期首次開盤入市，當日去化率也100%，總成交金額99.97億元。此次，二批次110套房源開盤，再次出現「日光盤」。

據融創官微消息，外灘壹號院二期項目已二開二罄，總成交金額達到156億元。在二批次房源售罄後，外灘壹號院二期將在金秋再次加推。

位於上海普陀區的越秀•蘇河•和樾府（蘇堤雅苑）也在17日開盤即售罄，銷售金額17.35億元。該專案銷售公告顯示，此次共推出124套房源，銷售均價103570元/平方米。該專案共吸引356組意向認購客戶簽訂購房意向書，認購率約280%。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，現在是中高端改善需求比較活躍時期，尤其是政策推動，多孩家庭多張房票，貸款利率也在低位，政策非常友好。此次「日光」的兩個專案所在區域又是熱門區域，普陀長風地區一直沒有新盤供應，黃浦濱江也鮮少供應，市場關注度普遍較高。

58安居客研究院院長張波分析，上海的房地產市場在全國行情中走出了獨立行情，無論從統計局公佈的70城7月房價資料表現，還是近期的成交量都可圈可點。這主要緣於517之後上海政策放鬆給到市場帶來潛在購買力的有效釋放，同時加之近期上海土地市場熱度的提升，都對市場交易情緒提升起到了極大作用。

國家統計局資料顯示，7月，上海延續6月市場行情，一二手房價格環比均出現上漲，其中，新房價格自2022年6月份以來月增率持續正增長，已連續上漲26個月；二手房漲幅連續2個月領跑，上海也是7月份二手房價格唯一月增率上漲的城市。

從豪宅市場來看表現更為明顯。隨著高端住宅供應不斷入市，今年3月以來，多個豪宅項目開盤即售罄，包括黃浦區的「綠城外灘蘭庭」、陸家嘴豪宅「濱江凱旋門」等開盤均售罄。

58安居客研究院院長張波表示，從上海新房市場來看，雖然價量表現在熱點一二線城市明顯好於平均水平，但市場的分化程度依然較高，目前市區優質地段的品質新房依然受到市場的充分關注，一方面是市區部分中高端專案的一二手房倒掛現象還存在，尤其是高端住宅的倒掛空間更為明顯，這本身也是因為新房限價因素所導致。另一方面是目前上海市場上的改善需求，尤其是中高端改善需求的入場信心更為堅定，並且優質次新二手房在市場上的抗跌性也更強，進一步強化了改善需求入場的信心。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，一線城市中，上海豪宅「日光」的現象在今年最為明顯。大城市豪宅交易熱發揮了非常好的市場引導作用，也進一步印證了房地產市場向好的趨勢。同時，豪宅較快的去化，也有助於房企加快回籠資金，有助於改善現金流狀況。