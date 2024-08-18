陸「烏龜對對碰」夯！直播買盲盒、猜顏色玩法樂趣多 全紅嬋也愛玩

大陸最近流行「烏龜對對碰」，這是近期在網路直播平台上流行的一種盲盒玩法，就連奧運跳水冠車全紅嬋也愛玩。

澎湃新聞報導，消費者需先購買數包盲袋或者盲盒（每包一個烏龜），並許願一種顏色。網路直播間的賣家會掛出幾種「套餐」，例如××元拆4包，××元拆9包套餐等。

消費者在直播間下單後，主播現場拆開包含不同顏色的樹脂烏龜盲袋。玩法的核心在於「對對碰」，如拆出的烏龜顏色與買家許願的顏色一致，或拆出兩隻相同顏色的烏龜，主播會額外加拆一包，繼續與此前沒有對碰的已拆盲袋組合，直到沒有對碰為止。最終所有拆開的盲盒、盲袋都歸買家所有。

在短影音平台上，此類「烏龜對對碰」直播間相當多，線上網友少則幾百人，高峰期則有數萬人。不少玩「烏龜對對碰」的網友都有自己的烏龜大軍。社交平台上，有網友曬出不同顏色的樹脂烏龜祖孫四代；還有網友家中烏龜已擺滿一地，並表示還有100多個在路上。

不少網友表示，去直播間購買烏龜的目的並不是為了買到更有價值的商品，而是享受拆盲盒帶來的樂趣和刺激感。

深圳市民張嘉欣說，感覺烏龜對對碰有種消消樂碰掉了的快感。有時候九塊九能碰出好多個，會覺得有點爽。

有分析指出，這種「盲盒+玩法」運營模式的魔力在於，每位參與者都希望能憑運氣拆出更多烏龜。這種不確定性為直播拆盲盒增添了一份未知帶來的刺激感。消費者在觀看直播時，能夠感受到一種強烈的參與感和互動感。

其實，樹脂烏龜玩具在電商平台上價格相對便宜，人民幣10元能買幾十個，但在直播間下單抽盲盒的價格卻往往高出許多。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江指出，烏龜對對碰的本質是通過網路直播銷售商品，以其獨特的玩法增加趣味性。但因為盲盒本身具有新奇、不確定的刺激因素，或導致一些消費者出現非理性消費或衝動消費的情況。特別是未成年人，由於自控能力較弱，容易在直播間中被刺激消費所吸引，超出自身的實際承受能力。

事實上，就連人在巴黎的奧運跳水冠軍全紅嬋日前就在社交媒體曬出自己收藏的彩色烏龜玩具，而且她接連2天都出現在烏龜盲盒直播間，全紅嬋在其中一個直播間待了兩個多小時，購買十餘單，可惜沒能開出隱藏款，由於購買太多，帶貨主播還勸起了全紅嬋，「全妹你怎麼又下單，理智消費喲！」看到全紅嬋出現，不少網友非常興奮，觀眾瞬間暴增至5,000多人。