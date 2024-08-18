陸發布中介機構IPO新規 業內稱中小券商投行壓力更大

大陸司法部官網16日發布通知稱，會同財政部、大陸證監會起草《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）》，內容規定券商投行收費不得以IPO結果作為條件。但業內人士指出，在IPO進入低谷狀態，該法落地將讓大陸中小券商投行壓力更大。

新規主要有幾大重點：一是證券公司從事保薦業務，可以按照工作進度分階段收取服務費用，但是收費與否或者收費多少不得以股票公開發行上市結果作為條件；二是中介機構不能變相收費，或是違法謀取不正當利益；三是發行人應在披露文件中，詳細列明各類中介服務合同收費標準、金額、付費安排等訊息。

其中「不得以股票公開發行上市結果作為條件」對投行影響較大。每日經濟新聞報導，一位中型券商人士說，其所在投行是按照階段收費。如果一個項目遷延日久，甚至不得不撤回，則主要收入無法獲得，前期收取的少量費用可能只能勉強覆蓋人工與差旅成本。

子沐研究創始人劉子沐稱，以往中小券商獲得IPO項目的優勢在於把收費後移，甚至有些中小券商在企業輔導期都不收取費用。所以新規明確不以結果為導向的分階段收費，將對中小券商產生較大影響，直接導致他們失去了價格優勢。

Wind統計數據顯示，在IPO收緊的背景下，2023年度超過15家券商投行業務出現虧損，包括廣發證券、山西證券等知名公司虧損超過人民幣1億元，國元證券、中原證券、第一創業等虧損也超過人民幣7,000萬元。

Wind數據還顯示，以主承銷收入統計，2023年有60家獲得IPO收入，排名前三的券商分別為中信證券、海通證券、中信建投，市場份額分別為13.65%、10.42%和10.36%；三家合計市場份額為34.43%；但2024年至今，僅有22家券商獲得了IPO承銷收入。前三名中信證券、華泰證券、民生證券市場份額分別為15.22%、15.29%、10.96%，合計市場份額已超過40%。意味在IPO節奏放緩下，投行競爭激烈，行業強者越強的馬太效應明顯，中小券商投行在2024年以來面臨生死存亡之戰。