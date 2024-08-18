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陸航艦起火冒濃煙！前蘇聯「明斯克號」毀損嚴重 外界關注航艦是否報廢

中央社／ 台北18日電
停靠在中國江蘇省長江邊一處園區的前蘇聯報廢航空母艦「明斯克號」16日發生大火，艦島結構毀損嚴重。圖／截自微博
停靠在中國江蘇省長江邊一處園區的前蘇聯報廢航空母艦「明斯克號」16日發生大火，艦島結構毀損嚴重。圖／截自微博

停靠在中國江蘇省長江邊一處園區的前蘇聯報廢航空母艦「明斯克號」16日發生大火，艦島結構毀損嚴重。這艘航艦原本將被改造成國防教育基地，並在10月對外開放，但此次火災是否會使航艦報廢，引發外界關注。

綜合南方都市報、讀特新聞等陸媒報導，江蘇省南通市消防救援支隊官方微博16日晚間通報，當天下午4時許，蘇錫通園區長江邊一艘廢舊航艦在拆除改造時發生火災，無人員傷亡，事故原因正在調查中。

相關影片顯示，一開始廢舊航艦右舷艦島下方的舷窗冒出濃煙，入夜後火勢逐漸向上蔓延，距離起初冒煙的位置已燒穿4至5層甲板，艦島、桅桿和一部份煙囪已燒焦坍塌。

讀特新聞報導，南通市民17日在火場附近拍攝的影片顯示，火勢已被撲滅，但航艦艦島上的雷達和通訊設備等結構幾乎毀壞殆盡，3層航海艦橋已蕩然無存。

影片顯示，航艦甲板上仍有許多工作人員，疑似在處理火災後續工作，並在航艦停靠處的岸邊搭建臨時帳篷。

據報導，明斯克號於1978年服役，曾是蘇聯海軍的主力航艦，為基輔級航艦的二號艦。該艦當時可搭載垂直/短距起降戰鬥機，還配備反艦、防空、全方位反潛、強大火力打擊能力的武器系統。

明斯克號1993年退役後被賣給韓國大宇重工集團。1998年，中國一家公司接手明斯克號，並在深圳鹽田區打造「明斯克航母世界」。當時深圳流行一句俗語：「到深圳，看航母」，指的就是明斯克號，當時成為深圳極具代表性的景點之一，但該主題樂園因經營不善，於2016年關閉。

明斯克號1998年賣到深圳時，艦上的主要軍事裝備早已被拆除，但對當時急需航艦的中國軍方而言，仍具一定參考價值。明斯克號停泊深圳後，中國軍方曾數次派人登艦調查、研究。明斯克1999年在廣州進行改裝時也曾發生過火災，但當時造成的損失並不大。

之後明斯克號由深圳北上江蘇南通，停靠蘇通大橋北翼西側，落戶南通蘇錫通科技產業園區。今年1月，南通蘇錫通科技產業園區表示，3月起將把明斯克號改造成國防教育園地，並計劃在10月1日對外開放。但此次火災過後，該艦能否繼續改裝，還是得報廢，成為外界關注焦點。

影片 火災 蘇聯

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