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力拚成全球前五大車廠 小米汽車：研究進軍歐洲市場

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
小米集團副總裁盧偉冰近日透露，正在研究小米汽車何時進入歐洲市場。（路透）
小米集團副總裁盧偉冰近日透露，正在研究小米汽車何時進入歐洲市場。（路透）

小米汽車也將加入搶食海外市場的行業。小米董事長兼CEO雷軍17日晚與集團總裁盧偉冰、集團副總裁王曉雁直播時透露，近期的歐洲之行，雷軍、盧偉冰等人參觀了BMW、法拉利、藍寶堅尼、徠卡等廠商，探索更進一步合作的可能。盧偉冰透露，小米正在研究小米汽車何時進入歐洲。

據財聯社報導，小米汽車正積極考慮其汽車業務的國際化策略，在小米吐魯番夏測基地的直播中，小米董事長兼CEO雷軍以及集團總裁盧偉冰和集團副總裁王曉雁討論了小米汽車的未來發展。

盧偉冰在直播中特別指出，儘管歐洲在新能源轉型方面相對中國大陸較慢，但小米對汽車市場持有「敬畏之心」，並正在研究小米汽車何時進入歐洲市場。

盧偉冰還提到，小米手機在歐洲已經擁有高知名度和美譽度，該公司正在考慮如何將小米汽車帶到歐洲，讓當地消費者體驗到小米汽車的外觀和性能，並期待透過小米汽車的智慧化給歐洲使用者帶來更好的體驗。

另，快科技指出，小米SU7此前在法國巴黎的亮相，引發外界對小米汽車可能拓展至歐洲市場的猜測，然而，小米汽車官方當時僅回應稱，近年來還沒有在海外市場銷售汽車的計劃。

然而，雷軍在7月的直播活動中曾透露，小米汽車計劃在2030年前進入歐洲市場銷售，並強調該公司的目標是成為全球前五名的汽車品牌。他提到，小米汽車的全球化策略將在適當的時機實施，但目前公司仍主要聚焦於中國大陸市場。

根據小米的規劃，小米汽車的目標是在15至20年內成為全球頂級的汽車品牌之一。

華夏時報指出，雖然小米汽車尚未正式進軍海外市場，但在多個社群平台可以看到有當地網友分享在杜拜、俄羅斯、土耳其等海外市場使用小米SU7的照片。由此不難看出，小米SU7在海外的熱度很高。有外國網友稱，「小米SU7是一輛3萬美元就可以買到的豪華電動車，很實惠。」

大陸有汽貿公司員工說，在小米SU7上市的當天，就有不少汽貿商搶購小米SU7的訂單，隨後就將車輛賣到中東、俄羅斯等地。

小米汽車 直播

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