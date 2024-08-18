120歲冥誕將至 黨媒：鄧小平對中國式現代化奠堅實基礎

本月22日為已故中共元老、被稱為「改革開放的總設計師」的鄧小平120歲冥誕，大陸多地已展開紀念活動。中共中央旗下媒體《學習時報》指出，鄧小平領導大陸改革開放和社會主義現代化建設中，對「中國式現代化」的性質、方向等問題作出系列重要論述。

《學習時報》近日刊出以「鄧小平對中國現代化道路的探索」為題的文章，文內首先提到鄧小平1978年10月赴日本訪問指出，當時鄧小平看到日本汽車工廠的人均年產量是大陸最先進的汽車製造廠的90多倍時，陷入沉思，並在回到大陸時提出「中國式的現代化」。

鄧小平當時表示，大陸開了大口，在該世紀末實現「四個現代化」，後來改口叫「中國式現代化」，就是把標準放低。他認為，堅持現代化建設的社會主義性質和方向不動搖，是推動大陸現代化必須堅持的基本原則。只有堅持社會主義性質與方向，才能體現大陸現代化建設的制度優勢，才能凸顯大陸現代化的中國特色。

鄧小平為此強調，大陸的現代化是社會主義的現代化，「從我們制定戰略目標起，就把我們的建設叫作社會主義四個現代化。我們經常講四個現代化，往往容易忽略了主詞：「社會主義。要實現工業、農業、國防和科技現代化，但在四個現代化前面有社會主義四個字，叫社會主義四個現代化」。這番話明確中國式現代化的社會主義性質，並保證中國式現代化的政治方向。

文章並強調，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，堅持共同富裕道路是社會主義現代化的重要特徵，「只有堅持共同富裕，才能使現代化建設的成果惠及全體人民，避免出現兩極化的現象；才能正確處理社會各階層、各群體之間的利益關係，保持社會和諧穩定；才能保證我國現代化建設的社會主義性質，體現社會主義本質。」

文章稱，鄧小平隨後還補充，大陸社會主義現代化，「遵循兩條最重要的原則，第一，公有制經濟始終占主體地位；第二，堅持走共同富裕的道路。」

此外，鄧小平也曾表示，「中國永遠不稱霸，現在不稱霸，將來實現了四個現代化，成為強大的社會主義國家，也絕不稱霸。」和平共處五項原則是大陸處理國際關係的基本準則。而此項論述也對中國的現代化產生了深遠影響。

文章強調，接下來，中共「要繼續堅持中國式現代化這條強國建設、民族復興的正確道路，使之進一步在認識上深化、戰略上完善、實踐上豐富，奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家新篇章。」