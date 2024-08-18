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人行行長潘功勝：加速穩金融立法、守住不發生風險底線

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為中國人民銀行行長潘功勝表示，將推動加速金融穩定相關立法，以有效防範系統性金融風險。（路透）
圖為中國人民銀行行長潘功勝表示，將推動加速金融穩定相關立法，以有效防範系統性金融風險。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日接受央視新聞採訪時指出，人行堅決守住不發生系統性金融風險的底線，在宏觀層面，要掌握好經濟成長、經濟結構調整與金融風險防範之間的「動態平衡」，並且要實際提高金融監理的有效性，加強監理協同，形成監理合力，依法將各類金融活動全部納入監理。他還表示，大陸方面將為科技自立自強提供金融支持。

大陸央視財經指出，防範化解金融風險特別是防止系統性金融風險，是大陸金融工作的根本任務。潘功勝除做上述表述外，他還稱，在化解融資平台債務風險方面，目前已取得重要階段性進展，融資平台數量和存量債務水準不斷下降，大部分融資平台到期債務實現接續、重組和置換，融資成本負擔較之前顯著下降。

而在金融支持房地產風險化解方面，潘功勝稱，從供需兩端綜合施策，多次調降分期貸款首付比例和分期貸款利率，設立保障性住房再貸款支持收購存量商品房，加快構建房地產發展新模式。在化解中小金融機構風險方面，目前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。

潘功勝續指，中國人行將推動加速金融穩定相關立法，推動金融穩定保障體系建設，強化風險處置資源保障，實際保障金融安全，有效防範系統性金融風險。

另，潘功勝說，近年隨官方對金融支持力度不斷加大，大陸普惠小微貸款、綠色貸款、高技術製造業中長期貸款、科技型中小企業貸款在過去5年的年均增速都在20％至30％左右，大幅高於各項貸款平均增速；大陸的融資可得性明顯提升，融資成本處於歷史低點。

數據顯示，目前，大陸普惠小微授信戶數超過6,000萬戶，已涵蓋約三分之一的經營主體；科技型中小企業獲貸率接近50%。 6月，新發放的民營企業貸款加權平均利率低於4%。

此外，潘功勝表示，人行將聚焦中國的重大科技項目、中小科技企業等重點領域和薄弱環節，發揮科技創新和技術改造再貸款作用，會同相關部門培育支持科技創新的金融市場生態，以引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，為實現高水平科技自立自強提供有力的金融支持。

潘功勝還說，要深化金融領域制度型開放，有序推進金融服務業和金融市場高水平開放，並穩健扎實推進人民幣國際化，堅持以市場驅動和自主選擇為基礎，持續完善跨境人民幣政策。同時，人行也將支持興建上海國際金融中心，發揮國際貨幣基金組織上海區域中心作用，且將持續深化陸港金融合作，強化香港離岸人民幣業務樞紐功能，鞏固提升香港國際金融中心地位。

中國人民銀行 金融風險

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