測風塔很危險？陸國安部：境外間諜藉此採集敏感數據

測風塔也被中國大陸認為存在國安隱患。大陸國家安全部18日發文指出，近年，有個別具有境外間諜情報機關背景的公司，打著建設測風塔的旗號，悄然滲透至大陸重要涉密場所周邊，非法採集大陸「敏感數據訊息」並私自傳輸至境外，對大陸國家安全構成威脅。

大陸國家安全部微信公眾號這篇題為「風塔之下」的文章指出，測風塔是一種用於測量風速、風向等氣象資料的高聳塔架結構，在塔體不同位置安裝有風速計、風向標以及溫度計、氣壓計等監測設備，能夠為氣象觀測和大氣環境監測提供參考數據。

文章舉例，近期，有大陸某沿海城市民眾舉報，某公司在大陸涉密單位周邊違規搭建的測風塔，可能被用於非法蒐集大陸敏感資料資訊。

在接獲通報後，大陸國安機關第一時間依法對該測風塔進行技術檢查，發現該測風塔架設的各類設備，「除能收集氣象數據外，還具備對相關數據進行分析和傳輸的功能，一旦這些資料外洩至境外，將為我國家安全帶來風險隱憂。」國家安全機關迅速聯合相關部門，及時阻止敏感資訊外洩。

文章還提到，在某科研基地附近，一座測風塔引起有關單位的懷疑警覺，相關工作人員向當地國家安全機關反映，該測風塔可能存在非法採集並向境外傳輸我氣象數據的行為，要防範科研基地旁的數據「魔爪」。

隨後，在經大陸國家安全機關縝密檢查，發現測風塔未經合法備案，其資料傳輸途徑複雜，有明顯的安全風險隱患。國家安全機關立即聯合相關部門依法處置並對該測風塔進行拆除。

據大陸「涉外氣象探測與資料管理辦法」相關條文規定，國防及軍事設施區域、軍事敏感區域、尚未對外開放地區、重點工程建設區域及其他涉及國家安全的區域不得設立涉外氣象探測站（點）。任何組織和個人不得向未經批准的外國組織或個人提供氣象探測場所和氣象資料。

文章最後提醒，外國組織和個人不得利用氣象探測活動和氣象資料損害中華人民共和國的國家安全和利益。在涉外氣象探測和資料管理活動中違反國家安全和保密法律、法規、規章和有關規定的，由國家安全、保密等部門依法處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。