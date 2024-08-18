廈大建議「啟動台灣接管準備」 學者：未必代表官方

值520後兩岸多事之秋，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所近月連續發布兩篇文章，分別是「關於台商撤離後工業用地的處置」 ，和呼籲大陸「盡快啟動台灣接管準備」，雖未在大陸輿論圈發酵，卻引起海外智庫關注。對此，大陸涉台學者受訪稱，相關文章僅反映大陸民間部分看法，未必代表官方對台政策走向。

正在青島出席「兩岸關係研討會」的 廈大台灣研究院教授唐永紅受訪表示，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所系廈門大學建築與土木工程學院所屬的研究所，主要從事城市規劃相關研究工作，而非大陸對台研究體系中的一個單位。

因此，唐永紅說，大陸民間包括學術界意見多元，相關文章反映了大陸民間部分人士的看法，但未必代表大陸官方對台政策走向，也不會是所謂的「默許」發布。

但他坦言，由於民進黨當局拒不承認體現「一個中國原則」的 「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力；美國又頻繁地打「台灣牌」、「以台制華」，日嚴重地損害「中國的核心利益」，包括阻礙大陸的發展，近年來，大陸民間確實在兩岸關係議題上，出現了越來越多的呼籲調整對台策略與政策包括採用非和平方式的聲音。

赴陸與會交流的政大國關中心兼任教授湯紹成認為，因為兩岸情勢緊繃，大陸有一部分輿論覺得現行對台政策可能效果不彰，產生不同想法，所以相關文章「可能就是其中之一」，至於這些想法是否符合大陸中央的對台政策，「就是另外一個問題。」

湯紹成說，在這種情況下，台灣確實應該要提高警惕，面對陸方可能用各種不同的方式來處理台灣問題，「這個挑戰可能是越來越嚴峻的」，例如現在兩岸民間氛圍不友善，影響觀光開放，所以台灣可以做的是，盡量改善兩岸氛圍，消除彼此的敵意，活絡交流，以改善兩岸關係。

8月初，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所在其微信公眾號發文，呼籲大陸「盡快啟動台灣接管準備」，表示隨川普上台的可能性越來越大，統一台灣的時間表隨時可能提早，提出盡快成立中央台灣工作委員會、盡快建立台灣治理試驗區兩項建議。雖隨點閱數增加，該文章後來在其公眾號上被刪除，但全文仍在陸網流傳。

另，今年7月，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所也曾以「關於台商撤離後工業用地的處置」 為題發文，表示隨國際營商環境變化，大量台商開始撤離大陸將企業遷往東南亞、印度，許多大陸地方政府用高價回購台商閒置的工業用地，結果造成台商用大陸政府回購土地的錢，支持其產業外遷至其他國家，這實際上是在「配合」美國將產業鏈遷出大陸的策略，嚴重點講，是變相的「資敵」。

公開資訊顯示，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所，成立於2009年，隸屬廈大建築與土木工程學院，現任所長趙燕菁曾任中國城市規劃設計研究院副總規劃師，廈門市規劃局局長、規劃委員會主任等職。