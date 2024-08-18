屈臣氏有意重啟上市
百年零售巨頭屈臣氏再次走上擴張道路，不同的是，這次擴張從大陸市場轉向更廣闊的亞洲與歐洲。分析指出，重啟上市或是屈臣氏加速布局海外版圖的意圖所在。
屈臣氏母公司長江和記實業發布2024年半年報，披露了上半年屈臣氏集團全球營收為港幣914.69億元，年增3%，EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）為港幣70.89億元，年增2%。但大陸市場上半年淨利跌23%。
截至今年上半年，屈臣氏經營的12個零售品牌在全球28個市場門店數量達到16,548家，淨增2%，主要由東協亞洲地區及波蘭的店鋪擴展所帶動。
從門店分布來看，屈臣氏中國區擁有門店數量3,775家，與去年同期相比減少五家。
換而言之，屈臣氏超七成門店分布在大陸之外的市場。
時代周報報導，重啟上市或是屈臣氏加速布局海外版圖的意圖所在。
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