陸國務院拚經濟 將刺激消費

大陸國務院總理李強近日主持召開國務院全體會議上表示，必須大力提振經濟，將把重點放在刺激消費上。大陸官媒則引述來自政府支持的智庫三名經濟學家的話說，應該考慮向消費者提供價值至少人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）的額外直接支持，無論是現金還是代金券（消費券）。

李強表示，促消費要重點抓好增長性、帶動性強的領域，加快服務消費擴容提質，促進大宗消費，將研究提高農村和城市地區家庭收入的措施，並將根據不同人群的需求提供適當的支持。

李強在國務院會議講話重點

大陸國務院主管的國家級英文媒體《中國日報》刊文指出，上述關於現金券的討論「將需要擴大今年的赤字率或批准額外的特別國債」。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，消費券在10月大陸國慶假期發放是「明智的」。報導並稱，人民幣1兆元這個數字相當於去年GDP的0.8%。

路透分析報導，鑑於過去的阻力，大多數經濟學家對北京是否會實施上述這項措施持懷疑態度。澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬表示，此類優惠券的影響將是一次性的，只有當受危機打擊的房地產市場和股市開始復甦時，消費才會持續回升。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤發布文章指出，整體來說，對2024年大陸全年GDP增長4.9%的基準預測面臨顯著下行風險，主因房地產活動拖累可能超出預期，以及財政政策較預算偏緊，預計下半年GDP增長將較第2季（年增4.7％）改善，但與去年同期相比增速放緩。

汪濤指出，房地產活動的持續下行會進一步抑制地方政府支出和居民消費。房價進一步下跌可能會在未來幾個月進一步強化負面的財富效應、抑制消費者信心，同時勞動力市場仍然疲軟。

她認為，鑒於近幾個月經濟增長不如預期，疊加房地產活動持續下行，年內大陸政府亟需推出更多政策支持穩增長，包括加強對房地產行業的政策支持，加快政府債券發行、放鬆地方平台融資管控、從而在下半年推進有效的財政擴張，以及進一步下調政策利率和存款準備金率。