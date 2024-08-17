陸央行發放新的黃金進口配額 可望助攻金價再攀高

國際現貨金價突破每盎斯2,500美元，創下歷史新高之際。外媒引述消息人士稱，中國人民銀行（大陸央行）向部分本地銀行提供新一批進口黃金額度，預料將會刺激黃金進口量。

分析師表示，大陸的強勁購買是國際金價今年3月至4月上漲的關鍵因素，若需求再次回升，可能會進一步推高金價。

路透報導，大陸央行在經過歷時二個月停止發放黃金進口額度後，8月上旬再度批出黃金進口額度予多家本地銀行。分析稱，大陸央行先前暫停批出進口額度，是因為金價站在高位，市場對實金需求減弱，但近期需求重新上升。

大陸央行此前公布其7月外匯存底時，反映連續三個月沒有增加黃金儲備。去年，大陸央行是購金最多的全球主要央行，合計共吸納723萬盎斯黃金。

北京青年報報導，有券商分析師表示，大陸央行連續三個月停止增持黃金，可能有兩個原因：一是近期國際金價仍處於高位，逢高買入「不值」；二是給境內黃金投資市場「降溫」的信號。該分析師認為，「降溫」可能是更主要的原因，因為央行不希望境內普通投資者盲目投資黃金。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，大陸央行暫停增持黃金背後是當前黃金價格處於歷史高位，大陸央行適當調整增持節奏，有助於控制成本。從持續優化國際儲備結構、穩慎推進人民幣國際化等角度出發，後期大陸央行增持黃金還是大方向。

目前大部分機構和專家都認為，在當前形勢下，金價後續還有上漲空間。這主要是美國聯準會9月降息預期持續升高，從歷史慣例來看，黃金往往在美國聯準會降息周期有較好的市場表現。