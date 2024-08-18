刺激民企投資 中國加強推介投資加大融資支持

中國經濟下滑，民營企業投資卻步。據發布，中國國家發展改革委已聯合多個部門建立促進民間投資的工作機制，加強向民企推介投資項目，並加大融資支持力度，令民企在融資上更便利。

中國國家發展改革委員會聯合自然資源部、生態環境部、金融監管總局16日印發通知，建立「促進民間投資資金和要素保障工作機制」，表示要進一步促進民間投資發展。

「通知」提到，中國國家發改委將持續向民間資本推介項目，特別是交通、能源、水利等基礎設施重點項目。對符合條件的全國重點民間投資項目，將透過中央預算內投資等，加大政府投資支持力度。

「通知」指出，中國國家發改委將全國重點民間投資項目推送至自然資源部、生態環境部，由該兩個部門給予用地用海和環評保障的專項支持；同時，將共同指導民營企業善用支持政策，優化投資決策管理和要素審批服務，進一步提升民間投資項目的前期工作品質和效率。

「通知」並指出，中國金融監管總局、國家發改委將研究制定促進民間投資的融資政策，引導金融機構創新金融產品和服務，針對性地加大融資支持力度，令民間投資項目在融資上更便利，解決民營企業融資難、融資貴的問題。

「通知」還稱，中國國家發改委投資司將與有關方面積極推動更多民間投資項目落地，進一步激發民間投資活力。

中國近年經濟下滑，政府希望吸引更多民營企業投資。今年4月中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作時，也提到「要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力」。

今年7月舉行的20屆三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」，當中提到要「健全政府投資有效帶動社會投資體制機制，深化投資審批制度改革，完善激發社會資本投資活力和促進投資落地機制，形成市場主導的有效投資內生增長機制。」