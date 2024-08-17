越共總書記蘇林明訪大陸 鐵路「互聯互通」將是重頭戲

越共總書記蘇林明天起（18日）至20日訪問大陸，這是其上任後的首次出訪，外界高度關注越南與大陸的關係走向，媒體則指出，雙方鐵路「互聯互通」將成為訪問的重頭戲。

中共方面高度重視蘇林的訪問，已官宣排名前四的政治局常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧將分別與蘇林會談、會見。路透社指出，越南官員透露蘇林將與大陸就鐵路合作簽署新協定，在中美貿易緊張下，隨著更多大陸企業將出口業務轉移到越南，鐵路的「無縫接軌」被視為供應鏈的關鍵，而越南原本對此抱有疑慮，但越南總理范明政六月訪陸時呼籲大陸為越南鐵路提供資金技術，似乎標誌著越南政策的重大轉變。

陸媒觀察者網也指出鐵路互聯互通將成為訪問重頭戲，報導引述中共駐越大使熊波日前接受越南「先鋒報」訪問時提到，「我認為當前最緊迫、最應該優先考慮的工作，就是推動兩國鐵路互聯互通」。他更透露，雙方正在加快推進老街—河內—海防、同登—河內、芒街—海防等三條越北鐵路線的規劃設計。

公開資料顯示，越南老街、同登，分別與大陸雲南河口、廣西憑祥相鄰，不過雙方鐵路聯通仍較為不便，主因是越南仍沿用法國殖民時的「米軌」、大陸則是「標準軌」，跨境運輸需換裝車廂。而中共駐越使館經商處日前已轉發一則消息，越南鐵路局提議投資超兩兆越南盾建設老街站—河口北站「套軌」（兼具兩種軌距）鐵路，為貨運提供便利。

此外，越南外長裴青山近日也接受越通社專訪，他強調蘇林的訪問是今年兩國關係「尤為重要」的外交活動，雙方對此次訪問充滿期待，希望的成果包含「鐵路互聯互通」、農產品貿易、貨幣金融等領域。同時還希望就領土邊界問題進行坦誠、真誠、實質性的交流，更好管控和化解海上分歧，「不讓海上問題影響兩黨兩國關係健康發展」。