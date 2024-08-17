大陸前7月FDI驟減29.6% 引資結構持續優化...外資積極調整布局

大陸商務部發布最新數據顯示，今年1至7月，新設立外商投資企業31,654家，年增11.4％；實際使用外資（FDI）金額人民幣5,394.7億元，年減29.6％。

商務部外資司負責人表示，從引資規模來看，1至7月，實際使用外資超過人民幣5,000億元。受去年同期高基數的影響，引資規模有所下降，但仍處於近十年來的高位。

該負責人說，特別是新設外資企業近3.2萬家，年增11.4%，延續了2023年以來新設外資企業較快增長的趨勢，說明外國投資者仍然看好長期在華投資前景。

從來源地看，德國、新加坡實際對陸投資分別增長26.4%、11%（含通過自由港投資數據）。

該負責人表示，評價中國引資情況，既要看數量，也要看質量，還要看外資企業的經營發展。

從引資結構來看，1至7月製造業和高技術製造業實際使用外資占比較2023年同期分別提升了2.9和2.6個百分點，體現了引資結構的持續優化。說明外國投資者正在積極調整相關領域投資布局，這與中國加快發展新質生產力、深入推進新型工業化的大勢是契合的。

人民日報引述商務部國際貿易談判副代表李詠箑說，吸引和利用外資，是中國對外開放的一個重要組成部分。下一步，商務部將推出一系列鼓勵外商投資的舉措。