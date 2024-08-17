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陸機電商會：若歐持續反補貼調查 將影響中企赴歐投資

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國日前請求WTO就歐盟對中國進口電池電動汽車的反補貼調查，以及隨後對目標車輛徵收臨時反補貼稅一事與歐盟進行爭端磋商。（圖／取自第一財經）
中國日前請求WTO就歐盟對中國進口電池電動汽車的反補貼調查，以及隨後對目標車輛徵收臨時反補貼稅一事與歐盟進行爭端磋商。（圖／取自第一財經）

中國日前請求WTO就歐盟對中國進口電池電動汽車的反補貼調查，以及隨後對目標車輛徵收臨時反補貼稅一事與歐盟進行爭端磋商。中國機電產品進出口商會受12家中國主要電動車企業授權，作為利害關係方參與損害調查程序。中國機電商會16日在記者會上指出，中國電動車企業正在密切關注歐盟反補貼調查的進展和結果，並將據此評估赴歐投資的風險。

據第一財經報導，中國機電商會稱，歐盟今年以來對中國企業頻頻發起《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulation ，FSR）調查，包括3起深度調查、1起主動調查，1起突襲檢查，其中3起深度調查迫使中方企業退出招標項目。此舉目標指向明顯，具有事實上的歧視性，涉嫌違反WTO最惠國待遇、國民待遇等相關規則，嚴重扭曲公平競爭環境，給中國企業在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性。

中國機電商會表示，歐盟很多國家一直希望中國電動汽車企業赴歐投資設廠，有分析認為，歐盟執委會（European Commission）以徵收反補貼稅阻礙中國電動車產品對歐出口，是希望以此推動中國企業赴歐投資，帶動歐盟汽車產業發展、增加當地就業機會、實現永續發展目標。但從中國企業的反應看，歐盟的做法事與願違。

該商會指出，在歐盟發起反補貼調查前，很多中國車企已開始或計劃赴歐投資或經營。但自歐委會決定徵收臨時反補貼稅以來，中國電動車行業多次表達強烈反對立場，並紛紛表達對調查結果的關切，以及赴歐投資可能遭《外國補貼條例》調查等風險的擔憂。中國機電商會指出，歐盟頻頻對企業發起各種不公平不公正的調查，顯然將加劇企業對營商環境和投資風險的擔憂。有意吸引中國車企前往投資的歐盟國家，尤其需要看清這一點。

該商會最後表示，中歐汽車產業鏈相互依賴、合作前景廣闊，中國機電商會希望歐方秉持開放合作態度，盡早終止調查，支持中歐汽車產業開展全面合作，共同為促進全球電動汽車產業鏈健康發展、應對全球氣候變化、實現碳中和目標而共同努力。

歐盟 電動汽車 電商

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