傳奧迪下一代A5將採華為高階智駕方案 中資與外資加速融合風向球

繼日前傳出比亞迪旗下方程豹，下一季推出的「豹 8」將搭載華為 ADS 3.0 高階智能駕駛輔助系統外，還傳出奧迪在大陸市場最後一代的燃油車也將採用華為高階智駕解決方案。

財富中文網報導，若比亞迪與華為的合作，僅代表大陸本土廠商的「強強聯合」，奧迪攜手華為，則可能成為汽車產業中資與外資在競爭中加速融合的一個風向球。

億歐汽車報導，基於 Premium Platform Combustion 平台打造的下一代奧迪 A5，將會成為搭載華為智慧駕駛解決方案的首款車型。根據奧迪的全新命名規則，A5 將會取代的是目前在售的 A4。A4、A6 和 Q5 目前是奧迪在大陸銷量的三大支柱。

奧迪中國回應稱，該公司高級駕駛輔助系統（ADAS）技術研發部門的目標是，為即將推出以及未來的車型提供一流的駕駛輔助系統，為中國用戶帶來高端體驗。為落實這一目標，奧迪的舉措是跟來自本土和全球的供應商在不同領域開展不同形式的合作，恕無法透露具體供應商名稱。

2018 年，奧迪與華為就曾宣布在 L4 自駕領域展開聯合創新，當時就已將華為 MDC 移動數據中心集成到奧迪 Q7 原型車中，用於城市自動駕駛環境的測試與運行，這代表奧迪與華為的合作絕非空穴來風。

今年 4 月，華為發布 ADS 3.0 高階智駕輔助系統，近期上市的享界 S9 是首個使用該方案的車款，而自 9 月起，以鴻蒙智行模式合作的問界 M5、M7、M9 和智界 S7 也都將升級至 ADS3.0。

此外，阿維塔、東風嵐圖等 Hi 合作模式的品牌也會有相關產品升級和上市。

值得注意的是，享界 S9 6 日上市時，比亚迪旗下騰勢汽車總經理趙長江，在微博上發文說：「享界 S9 挺好，一起做大做強大陸科技新豪華旗艦轎車，為使用者提供更超值的體驗！」

事後來看，這一表態已在為後續傳出的比亞迪與華為合作消息「吹風」。