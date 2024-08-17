大陸首次當選APEC能源工作組主席

APEC能源工作組第68次會議甫結束，大陸提名人當選為2025—2026年度APEC能源工作組主席。中方指出，將以此次當選為契機，促進建設性和積極的對話，進一步加強與各成員經濟體的協同，推動實現區域可持續發展，為構建亞太命運共同體貢獻中國智慧、方案和力量。

中方表示，中國錨定碳達峰碳中和目標，深入落實「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系，統籌能源安全供應和綠色低碳發展，能源事業取得歷史性成就。

央視報導指出，中國持續推進全球能源治理變革，推動建立全球清潔能源合作夥伴關係，成立「一帶一路」能源夥伴關係，倡議國際能源變革聯盟。此次成功當選是中國首次在APEC能源合作機制下成功競選擔任負責人，說明APEC各成員經濟體對中國能源發展成就的認可。

據經濟部能源署介紹，APEC能源工作組成立於1990年，目的在於尋求能源部門對於亞太地區之經濟與社會福祉的最大貢獻，同時減少能源供給與使用對於環境的衝擊。APEC能源工作組設有四個專家分組：潔淨化石能源（EGCFE）、能源效率與節約（EGEE&C）、能源數據與分析（EGEDA）和新及再生能源技術（EGNRET），及一個能源韌性小組（ERTF）。