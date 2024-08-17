快訊

來台18年！田中千繪終於拿到「永久居留證」 台北101前開心曬證

台南新市藥廠洗器具 3人遭80多度熱水燙傷、1人玻璃割傷送醫

休漁期結束碰撞風險高！陸籍漁船遭不明船舶擦撞沉沒 4獲救3失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸首次當選APEC能源工作組主席

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

APEC能源工作組第68次會議甫結束，大陸提名人當選為2025—2026年度APEC能源工作組主席。中方指出，將以此次當選為契機，促進建設性和積極的對話，進一步加強與各成員經濟體的協同，推動實現區域可持續發展，為構建亞太命運共同體貢獻中國智慧、方案和力量。

中方表示，中國錨定碳達峰碳中和目標，深入落實「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系，統籌能源安全供應和綠色低碳發展，能源事業取得歷史性成就。

央視報導指出，中國持續推進全球能源治理變革，推動建立全球清潔能源合作夥伴關係，成立「一帶一路」能源夥伴關係，倡議國際能源變革聯盟。此次成功當選是中國首次在APEC能源合作機制下成功競選擔任負責人，說明APEC各成員經濟體對中國能源發展成就的認可。

據經濟部能源署介紹，APEC能源工作組成立於1990年，目的在於尋求能源部門對於亞太地區之經濟與社會福祉的最大貢獻，同時減少能源供給與使用對於環境的衝擊。APEC能源工作組設有四個專家分組：潔淨化石能源（EGCFE）、能源效率與節約（EGEE&C）、能源數據與分析（EGEDA）和新及再生能源技術（EGNRET），及一個能源韌性小組（ERTF）。

APEC

延伸閱讀

陸船翻覆案海巡獲不起訴 學者示警後續衝擊

陸官方研討會批台獨　國台辦仇開明：增強統一定力

大陸休漁期結束陸籍漁船傾巢而出 金門海域超熱鬧

陸船翻覆案金門地檢署不起訴 國台辦：不能接受

相關新聞

陸國務院會議 李強：聚焦財稅體制改革、統一大市場

大陸國務院總理李強16日主持召開國務院第五次全體會議，他指出，要以經濟體制改革為牽引，聚焦財稅體制改革、建設全國統一大市...

彈藥生產用的「銻」 大陸9月15日起管制出口

中國大陸正透過管制銻的出口，加強控制全球關鍵礦產的供應。這種廣泛用於彈藥和其他軍事用途的金屬，9月中起將正式列入出口管制...

平價赴港街拍 3內地攝影黑工被捕 雇用者也恐定罪

近年內地攝影圈興起「約拍」、「跟拍」、「陪拍」等攝影服務，內地攝影師透過社交平台賣廣告，以平價的婚禮及街頭攝影作招徠，每...

大陸首次當選APEC能源工作組主席

APEC能源工作組第68次會議甫結束，大陸提名人當選為2025—2026年度APEC能源工作組主席。中方指出，將以此次當...

老員工吃苦沒吃果 「小紅書」內部調整職級體系

大陸社群平台小紅書宣布，內部不再設置職級，簡化管理層級。小紅書說明，觀察到組織層級有變深的傾向，訊息在傳遞過程中層層折損...

中馬免簽！馬來亞銀行吸引陸遊客 意外成爆紅景點

馬來西亞砂州首府亞庇近期有一處景點在大陸社群平台小紅書爆紅，遊客紛紛前往當地的馬來亞銀行（MayBank）拍照，當地國會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。